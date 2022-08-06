Взял в руки снаряд, а он сдетонировал. В Чугуеве госпитализировали подростка
В Чугуевской общине 16-летний подросток нашел вражеский снаряд и взял его в руки. Боеприпас сдетонировал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.
"В Чугуевском обществе 16-летний парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Молодого человека госпитализировали в медучреждение", - говорится в сообщении.
Власти призывают ни в коем случае не касаться подозрительных предметов, особенно в местах недавних обстрелов.
Если вы нашли предмет, похожий на боеприпас, срочно звоните в службу спасения по номеру 101 или в полицию - 102.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно жительница села Мила под Киевом подорвалась на мине. Женщину не удалось спасти.
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