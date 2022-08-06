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Взяв у руки снаряд, а він здетонував. У Чугуєві госпіталізували підлітка

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Харків, Субота 06 серпня 2022 14:54
Взяв у руки снаряд, а він здетонував. У Чугуєві госпіталізували підлітка Фото: боєприпас, що не розірвався (скрін відео: "Громадське")
Автор: Руслан Гаращенко

У Чугуївській громаді 16-річний підліток знайшов ворожий снаряд і взяв його в руки. Боєприпас здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"У Чугуївському товаристві 16-річний хлопець знайшов снаряд і взяв його в руки. Як наслідок – боєприпас здетонував, що призвело до відкритих ран кінцівок. Молоду людину госпіталізували до медзакладу", - йдеться в повідомленні.

Влада закликає ні в якому разі не торкатися підозрілих предметів, особливо в місцях недавніх обстрілів.

Якщо ви знайшли предмет, схожий на боєприпас, терміново телефонуйте в службу порятунку за номером 101 або в поліцію - 102.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно мешканка села Міла під Києвом підірвалася на міні. Жінку не вдалося врятувати.

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