Взрывы на складе боеприпасов в РФ: закрыли воздушное пространство

В результате взрывов в России на территории артиллерийского склада воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, также ограничили движение поездов на участке Красноярской железной дороги.

По словам мэра Ачинска Илая Ахметова, к эвакуации после происшествия готовят жителей города. Уточняется, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. В городе открыли три пункта временного размещения.

К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды состава. На место инцидента направили два специализированных пожарных поезда. Министерство обороны Российской Федерации перебросит на место происшествия специальных роботов "Уран-14". Всего к ликвидации пожара привлечены 153 человека и 51 единица техники.

Кроме того, создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий взрывов, в Ачинск прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс, он проведет заседание штаба. Военные следователи начали проверку по факту взрывов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РФ в Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

Кроме того, в результате взрывов на территории артиллерийского склада погиб военнослужащий.