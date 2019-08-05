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Взрывы на складе боеприпасов в РФ: погиб военный

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 17:17
Взрывы на складе боеприпасов в РФ: погиб военный
Фото: место происшествия (vk.com)

В Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артснаряды

В результате взрывов в России на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края погиб один человек. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

Источник уточняет, что погибший являлся военнослужащим.

"Погиб один человек, это военнослужащий", - сказал собеседник агентства.

Как писало РБК-Украина ранее, в РФ в Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.

Сообщалось, что личный состав склада был эвакуирован. Также проводится эвакуация населения в радиусе 20 км от хранилища.

Подчеркивалось, что в результате происшествия пострадали семь человек, в их числе двое военных. Два человека были госпитализированы с осколочными ранениями. Еще у двух диагностировали ожоги.

Напомним, 24 июля в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. На месте взрыва работали 30 спасателей и восемь единиц пожарной техники.

Кроме того, 6 июля в Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв, в результате чего погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения. Как сообщалось, один из военнослужащих уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, что вызвало детонацию.

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