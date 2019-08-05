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Вибухи на складі боєприпасів у РФ: загинув військовий

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 17:17
Вибухи на складі боєприпасів у РФ: загинув військовий
Фото: місце події (vk.com)

У Красноярському краї сталася пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артснаряди

У результаті вибухів у Росії на території артилерійського складу в селі Кам'янка Красноярського краю загинула одна людина. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на джерело в екстрених службах регіону.

Джерело уточнює, що загиблий був військовослужбовцем.

"Загинула одна людина, це військовослужбовець", - сказав співрозмовник агентства.

Як писало РБК-Україна раніше, у РФ у Красноярському краї сталася пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Зазначалося, що вибуховою хвилею у житлових будинках повибивало вікна.

Повідомлялося, що особовий склад складу був евакуйований. Також проводиться евакуація населення у радіусі 20 км від сховища.

Підкреслювалося, що в результаті події постраждали сім чоловік, у їх числі двоє військових. Двоє людей були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще у двох діагностували опіки.

Нагадаємо, 24 липня у Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух. На місці вибуху працювали 30 рятувальників і вісім одиниць пожежної техніки.

Крім того, 6 липня в Азербайджані в одній з військових частин прогримів вибух, у результаті чого загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення. Як повідомлялося, один з військовослужбовців впустив з рук на землю заряд танкового снаряда, що викликало детонацію.

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