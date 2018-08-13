Взрывы в Сирии: количество жертв увеличилось до 39

39 человек, среди которых 12 детей, погибли в результате взрывов в Сирии

По меньшей мере 39 человек, среди которых 12 детей, стали жертвами серии взрывов в провинции Идлиб. Об этом сообщает BBC.

Корреспонденты сообщают, что десятки людей до сих пор не были найдены.

Член команды гражданской обороны сообщил, что в здании, в которых находилось много гражданских лиц были уничтожены до камней.

Большинство из тех, кто находился в этих зданиях, являются членами семей повстанцев и джихадистов, которые нашли в Идлибе свое убежище после изгнания из других районов Сирии.

Идлиб является последним крупным районом повстанцев в Сирии, который должен стать следующей целью сирийской армии. В последнее время поддержаны РФ и Ираном сирийские вооруженные силы значительно продвинулись вперед против повстанцев на всей территории страны.

Напомним, в Сирии в результате серии взрывов погибли 32 человека. Разрушены два шестиэтажных здания, где были размещены бывшие жители Хомса, продолжаются спасательно-поисковые операции.