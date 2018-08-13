Вибухи в Сирії: кількість жертв збільшилась до 39

39 осіб, серед яких 12 дітей, загинуло внаслідок вибухів в Сирії

Щонайменше 39 осіб, серед яких 12 дітей, стали жертвами серії вибухів в провінції Ідліб. Про це повідомляє BBC.

Кореспонденти повідомляють, що десятки людей досі не були знайдені.

Член команди громадянської оборони повідомив, що в будівлі, в яких знаходилось багато цивільних громадян були знищені до каміння.

Більшість з тих, хто знаходився у цих будівлях, є членами сімей повстанців та джихадистів, які знайшли в Ідлібі свій притулок після вигнання з інших районів Сирії.

Ідліб є останнім великим районом повстанців в Сирії, який має стати наступною ціллю сирійської армії. В останній час підтримані РФ та Іраном сирійські збройні сили значно просунулись вперед проти повстанців на усій території країни.

Нагадаємо, у Сирії в результаті серії вибухів загинули 32 людини. Зруйновано дві шестиповерхові будівлі, де були розміщені колишні жителі Хомса, тривають рятувально-пошукові операції.