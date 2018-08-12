У Сирії в результаті серії вибухів загинули 32 людини

В результаті вибухів у провінції Ідліб поранення отримали 45 осіб

В районі Сермада сирійської провінції Ідліб вранці, 12 серпня, відбулися потужні вибухи, загинули не менше 32 осіб, 45 поранені. Про це повідомляє "Агентство Анадолу".

За словами керівника Сил цивільної оборони ("Білі каски") Ідліб Мустафи Хаджу Юсуфа, серія вибухів сталася в районі, де розташувалися сирійці, примусово евакуйовані з півночі провінції Хомс.

"Серія вибухів прогриміла приблизно в чотири ранку. Зруйновано дві шестиповерхові будівлі, де були розміщені колишні жителі Хомса. Рятувально-пошукові операції тривають. З під завалів визволені 13 осіб. Постраждалі доставлені до лікарень", - повідомив він.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що в Сирії в результаті підриву машини загинув Азіз Асбери, глава центру по розробці хімічної зброї для режиму Башара Асада.