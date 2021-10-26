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Взрывы и разрывы боеприпасов: миссия ОБСЕ насчитала сотни нарушений за выходные

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Донбасс, Вторник 26 октября 2021 04:03
Взрывы и разрывы боеприпасов: миссия ОБСЕ насчитала сотни нарушений за выходные Фото: СММ ОБСЕ насчитала почти 450 нарушений (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 400 нарушений режима прекращения огня в эти выходные на Донбассе. Среди них взрывы и разрывы снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 22 по вечер 24 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 406 нарушения.

В том числе насчитали и 60 взрывов на этой территории, среди которых разрыв боеприпасов.

Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в районе Петровского.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного
происхождения.

Отметим, что оккупационная администрация Донецка решила разблокировать работу миссии и свернуть палаточный городок возле гостиницы Park Inn, в которой располагается штаб-квартира наблюдателей СММ ОБСЕ, и "перенести акцию в социальные сети". Причина - рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение карантина.

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