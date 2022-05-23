Взрывы в Коростене: повреждена железнодорожная инфраструктура
В результате ночных взрывов в Коростене никто не пострадал. Одна из ракет повредила железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в эфире национального телемарафона.
По его словам, взрывы в городе произошли около 2 и 4 часов ночи. Во время первого сработала ПВО и болванка упала на из жилых массивов, не причинив значительных повреждений.
"В четыре (часа, - ред.) прилет в железнодорожную инфраструктуру", - сказал Бунечко, отметив, что "главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал".
Как сообщало РБК-Украина, в Коростене Житомирской области в ночь на 23 мая прозвучали два взрыва, во время очередной воздушной тревоги - еще один. Перед взрывами были видны вспышки
Напомним, ранее в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Погиб работник "Укрзализныци", еще четыре человека получили ранения.
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