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Взрывы в Коростене: повреждена железнодорожная инфраструктура

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 10:25
Взрывы в Коростене: повреждена железнодорожная инфраструктура Фото: взрывы в Коростене повредили железнодорожную инфраструктуру (facebook.com)
Автор: Александр Белоус

В результате ночных взрывов в Коростене никто не пострадал. Одна из ракет повредила железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в эфире национального телемарафона.

По его словам, взрывы в городе произошли около 2 и 4 часов ночи. Во время первого сработала ПВО и болванка упала на из жилых массивов, не причинив значительных повреждений.

"В четыре (часа, - ред.) прилет в железнодорожную инфраструктуру", - сказал Бунечко, отметив, что "главное, что от ночных обстрелов никто не пострадал".

Как сообщало РБК-Украина, в Коростене Житомирской области в ночь на 23 мая прозвучали два взрыва, во время очередной воздушной тревоги - еще один. Перед взрывами были видны вспышки

Напомним, ранее в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Погиб работник "Укрзализныци", еще четыре человека получили ранения.

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