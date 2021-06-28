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В концлагерях и застенках РФ в ОРДЛО и Крыму находятся более 400 украинцев, - Денисова

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 16:37
В концлагерях и застенках РФ в ОРДЛО и Крыму находятся более 400 украинцев, - Денисова Фото: в концлагерях и застенках РФ в ОРДЛО и Крыму находятся более 400 украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия держит на оккупированных территориях 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин. Их содержат в концлагерях.

Об этом во время речи в ВР заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что вооруженная агрессия России и временная оккупация АРК и города Севастополя и значительной части Донбасса привела к нарушению территориальной целостности Украины и посягнула на его независимость.

"К сожалению, государство не может гарантировать сейчас соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, который искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях", - сказала Денисова.

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