В концлагерях и застенках РФ в ОРДЛО и Крыму находятся более 400 украинцев, - Денисова

Россия держит на оккупированных территориях 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин. Их содержат в концлагерях.

Об этом во время речи в ВР заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что вооруженная агрессия России и временная оккупация АРК и города Севастополя и значительной части Донбасса привела к нарушению территориальной целостности Украины и посягнула на его независимость.

"К сожалению, государство не может гарантировать сейчас соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, который искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях", - сказала Денисова.