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Взрывы в Брюсселе: соучастнику организатора терактов предъявили обвинения

НовостиОбщество    01.06.2018 - 13:40
Фото: последствия взрыва в Брюсселе (http://deredactie.be)
Фото: последствия взрыва в Брюсселе (http://deredactie.be)

Это будет девятый человек, который обвиняется в участии в терактах 22 марта 2016 года

Соучастнику организатора парижских терактов Салаха Абдеслама предъявили обвинения по делу о взрывах в Брюсселе. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, Як Тунисец Софиан Аярі - девятый человек, который будет обвиняться в участии в терактах 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя и станции метро, в результате которых погибли 32 человека и сотни получили ранения.

"Аяри, который вместе с Абдесламом был арестован в апреле после открытия огня по полиции в Брюсселе за несколько дней до взрыва, был обвинен "за участие в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в федеральной прокуратуре сообщили, что следственный судья выдвинул обвинения "в связи с расследованием после терактов в Брюсселе и аэропорте Завентем".

Напомним, что в Бельгии приговорили к 20 годам тюремного заключение Салаха Абдеслама, за перестрелку в ходе спецоперации по задержанию террористов.

Абдеслам был участником террористической группы, которая совершила нападения 13 ноября 2015 года в Париже и пригороде Сен-Ден. Тогда погибли 137 человек, включая 7 нападающих. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Теги публикации: Брюссель, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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