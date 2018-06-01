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Інтерв'ю

Вибухи у Брюсселі: співучаснику організатора терактів висунули звинувачення

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 13:40
Фото: наслідки вибуху у Брюсселі (http://deredactie.be)
Фото: наслідки вибуху у Брюсселі (http://deredactie.be)

Це буде дев'ята людина, яка звинувачується в участі у терактах 22 березня 2016 року

Співучаснику організатора паризьких терактів Салаха Абдеслама висунули звинувачення у справі про вибухи в Брюсселі. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, Як Тунісець Софіан Аярі - дев'ята людина, яка буде звинувачуватися в участі в терактах 22 березня 2016 року в аеропорту Брюсселя та станції метро, ​​в результаті яких загинули 32 людини та сотні отримали поранення.

"Аярі, який разом з Абдесламом був заарештований у квітні після відкриття вогню по поліції у Брюсселі за кілька днів до вибуху, був звинувачений "за участь у діяльності терористичної організації" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у федеральній прокуратурі повідомили, що слідчий суддя висунув звинувачення "у зв'язку з розслідуванням після терактів в Брюсселі і аеропорту Завентем".

Нагадаємо, що у Бельгії засудили до 20 років ув'язнення Салаха Абдеслама, за перестрілку під під час спецоперації із затримання терористів.

Абдеслам  був учасником терористичної групи, яка здійснила напади 13 листопада 2015 року в Парижі і передмісті Сен-Ден. Тоді загинули 137 осіб, включаючи 7 нападників.  Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

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Теги публікації: Брюссель, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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