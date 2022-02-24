Взрывы в Борисполе. Мэр заявил, что работает ПВО Украины
Фото: мэр Борисполя Владимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые слышны в городе, это работа украинской ПВО. По его словам, армия сбивает неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борисенко.
"По состоянию на сегодняшнюю минуту в Борисполе вы слышали взрывы. Хочу успокоить. Это работает наша армия, которая работает по неизвестному летательному аппарату, скорее всего, вражеских беспилотников", - заявил он.