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Взрывы в Борисполе. Мэр заявил, что работает ПВО Украины

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 06:24
Взрывы в Борисполе. Мэр заявил, что работает ПВО Украины Фото: мэр Борисполя Владимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Борисполя Владимир Борисенко заявил, что взрывы, которые слышны в городе, это работа украинской ПВО. По его словам, армия сбивает неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борисенко.

"По состоянию на сегодняшнюю минуту в Борисполе вы слышали взрывы. Хочу успокоить. Это работает наша армия, которая работает по неизвестному летательному аппарату, скорее всего, вражеских беспилотников", - заявил он.

Напомним, сегодня ранним утром жители центральных и восточных регионов Украины сообщают о взрывах.

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