Вибухи в Борисполі. Мер заявив, що працює ППО України
Фото: мер Борисполя Володимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що вибухи, які чутні в місті, це робота української ППО. За його словами, армія збиває невідомі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Борисенко.
"Станом на сьогоднішню хвилину в Борисполі ви чули вибухи. Хочу заспокоїти. Це працює наша армія, яка працює по невідомому літальному апарату, швидше за все, ворожих безпілотників", - заявив він.