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Вибухи в Борисполі. Мер заявив, що працює ППО України

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Четвер 24 лютого 2022 06:24
Вибухи в Борисполі. Мер заявив, що працює ППО України Фото: мер Борисполя Володимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Борисполя Володимир Борисенко заявив, що вибухи, які чутні в місті, це робота української ППО. За його словами, армія збиває невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Борисенко.

"Станом на сьогоднішню хвилину в Борисполі ви чули вибухи. Хочу заспокоїти. Це працює наша армія, яка працює по невідомому літальному апарату, швидше за все, ворожих безпілотників", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці жителі центральних і східних регіонів України повідомляють про вибухи.

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