Взрывы на арсенале под Калиновкой произошли из-за диверсии, - Венедиктова

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала установка взрывного устройства. Это подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, допросов свидетелей и осмотров.

"Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами...", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". В частности, ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Отметим, 26 сентября 2017 около 21 часов прогремели взрывы на Калиновском арсенале. Были повреждены более две тысячи домов. Вооруженные силы Украины потеряли почти 20 тысяч тонн боеприпасов. В воздух взлетели более 32 тысяч снарядов. Эвакуировали 30 тысяч жителей окрестных сел.

Расследование взрывов боеприпасов на других складах

Правоохранители продолжают расследование дел по взрывам на других складах в 2015-2018 годах. В частности, на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово, 65 арсенале в г. Балаклея и 6 арсенале в г. Ичня.

Основные версии: совершение диверсий и террористического акта.

Также проверяют:

причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи;

халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;

наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

"Есть уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах", - сообщила Венедиктова.