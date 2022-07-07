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Взрывоопасно. В ВСУ посоветовали россиянам не курить на складах с боеприпасами

Фото: в Генштабе ВСУ прокомментировали взрывы на складах с боеприпасами РФ (wiktionary.org)
Автор: Евгений Прокопенко

В Генштабе ВСУ прокомментировали частые взрывы на складах с боеприпасами оккупантов. Там посоветовали россиянам не пренебрегать правилами безопасности и выбирать лучшие места для курения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.

"С учетом имеющегося у нас вооружения враг еще может оставлять свои запасы в глубине территории. Но на оккупированных территориях есть люди, которые нам помогают", - сказал Громов.

При этом он добавил, что оккупантам стоит внимательнее относиться к правилам безопасности и выбирать лучшие места для курения.

"Можно напомнить россиянам о правилах безопасности летом, не стоит курить на объектах с повышенной взрывоопасностью. Все наименее популярными в российской армии становятся должности начальника склада боеприпасов и начальника склада горючего. Видимо, потому что эти склады взрываются" - заявил Громов.

Напомним, за последнюю неделю участились сообщения о взрывах на складах с российскими боеприпасами. Они взрывались на восточных и южных оккупированных территориях Украины.

Вчера президент Украины отметил работу западной артиллерии, сообщив, что украинские военные продвигаются на нескольких тактических направлениях.

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