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Взрывное устройство в авто "Укрпочты" было заложено заранее, - ГПУ

Полтава, Воскресенье 12 июля 2020 00:25
Взрывное устройство в авто "Укрпочты" было заложено заранее, - ГПУ
Фото: нападение на автомобиль "Укрпочты" (npu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Преступники тщательно готовились к разбойному нападению

Правоохранители задержали четырех подозреваемых, причастных к разбойному нападению на машину "Укрпочты". Подозреваемые в ограблении оказались жителями Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, лица тщательно готовились к преступлению. Взрывное устройство было заложено в автомобиль предприятия заранее.

Правоохранители нашли транспортное средство, на котором, вероятно, передвигались мужчины, а на даче одного из них - похищенное табельное оружие охранника и больше 2 миллионов гривен, еще более 250 тысяч отдал родственник подозреваемого. Как предполагают следователи, это часть денег, присвоенных во время разбоя.

Трех мужчин разыскали в Киеве, одного - в Лубнах. Так, трех вероятных нападавших заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Задержанным вменяют разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленное на завладение имуществом в особо крупных размерах, и покушение на умышленное убийство двух лиц.

Напомним, автомобиль "Укрпочты" ограбили в Полтавской области 7 июля, злоумышленники похитили почти 3 млн гривен.

Позже правоохранители опубликовали фото возможных нападавших.

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