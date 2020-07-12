Вибуховий пристрій в авто "Укрпошти" бул закладений заздалегідь, - ГПУ

Злочинці ретельно готувалися до розбійного нападу

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, причетних до розбійного нападу на машину "Укрпошти". Підозрювані у пограбуванні виявилися мешканцями Полтавської області.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

За версією слідства, особи ретельно готувалися до злочину. Вибуховий пристрій було закладено в автомобіль підприємства заздалегідь.

Правоохоронці знайшли транспортний засіб, на якому, ймовірно, пересувалися чоловіки, а на дачі одного з них - викрадену табельну зброю охоронця і понад 2 мільйони гривень, ще понад 250 тисяч віддав родич підозрюваного. Як припускають слідчі, це частина коштів, привласнених під час розбою.

Трьох чоловіків розшукали в Києві, одного - в Лубнах. Так, трьох імовірних нападників відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Затриманим інкримінують розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, і замах на умисне вбивство двох осіб.

Нагадаємо, автомобіль "Укрпошти" пограбували в Полтавській області 7 липня, зловмисники викрали майже 3 млн гривень.

Пізніше правоохоронці опублікували фото імовірних нападників.