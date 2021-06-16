При взрыве на военной базе в Колумбии пострадали более 30 человек

Взрыв произошел на базе 30-й армейской бригады в северо-восточном городе недалеко от границы с Венесуэлой. Двое мужчин въехали на базу на белом грузовике Toyota, выдавая себя за официальных лиц.

По словам Молано, одному из раненых сделали операцию, а 29 человек госпитализированы. Высокопоставленный чиновник также сказал Reuters, что количество раненых могло быть больше, но большая часть персонала находилась в изоляции из-за коронавируса.

Отмечается, что несмотря на мирное соглашение 2016 года с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), вооруженные силы Колумбии продолжают бороться с партизанами Национальной освободительной армии (ELN), преступными группировками и бывшими членами FARC, которые отвергают эту сделку.

Диссиденты с ELN, FARC и преступные группировки присутствуют в иногда неспокойной провинции Норте-де-Сантандер, где действует 30-я бригада.

По словам Молано, начальная гипотеза заключается в том, что за этим актом стоит ELN. Также расследуется причастность FARC.