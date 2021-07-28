Взрывчатку на территории Чернобыльской АЭС не нашли: полиция ищет "минеров"

Информация о минировании Чернобыльской АЭС не подтвердилась. На территории станции взрывоопасных предметов не обнаружено. Полиция ищет анонимных "минеров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области .

"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15:20 режим аварийной опасности снят", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что после поступления сигнала о минировании Чернобыльской АЭС на станцию прибыла следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи, взрывотехники. На предприятии был введен режим аварийной опасности.

Правоохранители взяли под усиленный контроль всю 10-километрвую территорию зону отчуждения, три контрольно-пропускных пункта и патрулировали местность. Охрану АЭС осуществляли сотрудники Нацгвардии Украины, также были привлечены два экипажа ГСЧС.