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Взрывчатку на территории Чернобыльской АЭС не нашли: полиция ищет "минеров"

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Киев, Среда 28 июля 2021 16:52
Взрывчатку на территории Чернобыльской АЭС не нашли: полиция ищет "минеров" Фото: на Чернобыльской АЭС проверяли информацию о минировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Информация о минировании Чернобыльской АЭС не подтвердилась. На территории станции взрывоопасных предметов не обнаружено. Полиция ищет анонимных "минеров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15:20 режим аварийной опасности снят", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что после поступления сигнала о минировании Чернобыльской АЭС на станцию прибыла следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи, взрывотехники. На предприятии был введен режим аварийной опасности.

Правоохранители взяли под усиленный контроль всю 10-километрвую территорию зону отчуждения, три контрольно-пропускных пункта и патрулировали местность. Охрану АЭС осуществляли сотрудники Нацгвардии Украины, также были привлечены два экипажа ГСЧС.

Напомним, информация о минировании Чернобыльской АЭС поступила днем 28 июля. Предполагается, что сообщение о заложенном на территории станции взрывном устройстве отправили сталкеры.

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