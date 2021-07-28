Вибухівку на території Чорнобильської АЕС не знайшли: поліція шукає "мінерів"

Інформація про мінування Чорнобильської АЕС не підтвердилася. На території станції вибухонебезпечних предметів не виявлено. Поліція шукає анонімних "мінерів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області .

"При проведенні перевірки вибухових пристроїв і небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15:20 режим аварійної небезпеки знятий", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що після надходження сигналу про мінування Чорнобильської АЕС на станцію прибула слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції, кінологи, вибухотехніки. На підприємстві був введений режим аварійної небезпеки.

Правоохоронці взяли під посилений контроль всю 10-кілометрвую територію зону відчуження, три контрольно-пропускних пункти і патрулювали місцевість. Охорону АЕС здійснювали співробітники Нацгвардії України, також були залучені два екіпажі ДСНС.