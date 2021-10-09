Взрывчатку в "ковидных" больницах Харькова не нашли. Полиция ищет "минеров"

"Правоохранители осмотрели 11 тысяч квадратных метров помещений, почти 14 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что после поступления сигнала о минировании семи больниц и одного из городских супермаркетов по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Эвакуация персонала и посетителей учреждений не проводилась.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются причастные к анонимному сообщению о минировании.

Фото: в Харькове проверяли информацию о минировании "ковидных" больниц (facebook.com/police.kharkov)