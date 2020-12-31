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Взрывчатка возле квартиры тещи Шабунина: возбуждено дело

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как возле квартиры тещи активиста Виталия Шабунина нашли гранаты. Это уже второе дело, ведь до этого взрывчатку нашли возле квартиры его матери.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на странице в Facebook.

По информации прокуратуры, возле квартиры обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Опасные предметы направили на экспертизу.

"Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения", - отметили в прокуратуре.

Напомним, вчера вечером под дверью матери Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состояло из двух гранат и черной коробки. Правоохранители начали расследование.

Как писало РБК-Украина, по факту обнаружения взрывного устройства правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Полиция устанавливает причастных лиц.

Кроме того, после обнаружения гранат возле квартиры тещи Шабунина полиция предложила предоставить охрану активисту.

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Новости Украины Киевгранатауголовное дело