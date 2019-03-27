При взрывах в Кропивницком пострадали три человека

В результате ликвидации взрывов в Кропивницком на территории автостоянки пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

По информации ведомства, по состоянию на 20:55 пожар был локализирован. Горят пять грузовых и около десяти легковых автомобилей, находящихся на стоянке поблизости, а также крыша двухэтажного здания, которое находится рядом.

К тушению пожара привлечены 35 спасателей, а также 9 единиц техники.

В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которых госпитализировали.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Громадському" рассказал, что полиция оцепила место происшествия. Среди пострадавших, по предварительной информации, двое спасателей и один водитель газовоза.

Напомним, сегодня около 20:00 очевидцы сообщили о нескольких взрывах на улице Киевской в городе Кропивницкий. На данный момент без электроснабжения находятся микрорайоны Ковалевка и Балашовка. В общей сложности очевидцы насчитали 8 взрывов возле автостоянки.

Ранее РБК-Украина сообщало о взрывах в столице Швеции Стокгольме. В результате инцидента пострадали пятеро людей. Причину произошедшего пока не установили.