После взрыва в ТЦ Еревана пропавшими без вести числятся как минимум 19 человек

В воскресенье, 14 августа, в результате взрыва в ереванском торговом центре как минимум 19 человек пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении .

По информации ведомства, после происшествия на горячую линию 911 поступили сообщения о 19 пропавших без вести людей.

Стоит заметить, что в то же время местные СМИ сообщают о 25 пропавших без вести людях после взрыва в торговом центре.

Также в МЧС добавляют, что уже установлены личности двух из трех погибших людей в результате взрыва в ТЦ. Ими оказались Анаит Мхитарян и Мисак Маргарян.