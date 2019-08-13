После взрыва на полигоне в России населению рекомендуют покинуть дома

Жителям поселка Ньонокса, что неподалеку от ракетного полигона под Архангельском (Российская Федерация), где произошел взрыв рекомендуют покинуть дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что после взрыва на ракетном полигоне жителям расположенного неподалеку поселка Ньонокса порекомендовали с 14 августа покинуть свои дома в связи с плановыми работами на военном объекте.

Также архангельские врачи, которые оказывали помощь пострадавшим во время взрыва, будут направлены на обследование в Москву. Необходимость такого обследования высказали сами работники медицинских учреждений. Первая группа медиков уже отправилась для обследования.

Отметим, что во вторник российская гидрометеорологическая служба сообщила, что уровень радиации в Северодвинске, который сразу после взрыва превысил на отдельных станциях норму в 16 раз, уже через пол часа резко снизился, а через два часа нормализовался

Напомним, в Минобороны России заявляли, что 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя. Вместе с тем, по мнению американских экспертов по ядерному оружию, взрыв жидкого ракетного топлива не приведет к выбросу радиации. По их мнению, взрыв и выброс радиации произошел в результате аварии во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой.