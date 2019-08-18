Через вибух в Кабулі загинули понад 60 осіб

Фото: постраждалий від вибуху на весіллі в Кабулі (AP)

Ще понад 180 осіб отримали поранення

В результаті вибуху на святкуванні весілля в Кабулі (Афганістан), який стався в суботу, 17 серпня, загинули 63 людини та ще понад 180 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Афганістану Нусрат Рахімі, вибух відбувся в результаті підриву терориста-смертника. Наразі жодне терористичне угрупування, яке діє в регіоні, не взяло на себе відповідальність за скоєний теракт.

Зазначається, що жертвами вибуху стали щонайменше 63 людини, також наразі є інформація про щонайменше 182 постраждалих внаслідок події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 17 серпня, терорист-смертник підірвав себе на святкуванні весілля в афганському місті Кабул. Тоді мова йшла про десятки загиблих та стільки ж постраждалих, однак точної кількості ніхто не називав. Загалом в момент вибуху на весіллі знаходилися близько 1200 осіб.

РБК-Україна писало, що 7 серпня в результаті вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік поліцейської дільниці в Кабулі в Афганістані загинули 14 осіб, ще 145 отримали поранення. Автомобіль вибухнув, коли його зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті в безпосередній близькості від поліцейської дільниці і військового училища.