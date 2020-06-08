В Нидерландах стартует второй блок слушаний по делу MH17

Фото: место крушения рейса MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

За слушаниями можно будет наблюдать в прямом эфире

В Нидерландах пройдет очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете МН17. Суд подведет итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

За слушаниями можно будет наблюдать в прямом эфире.

"Как запланировано, уголовное дело MH17 возобновится в понедельник, 8 июня. Однако из-за коронавируса и соответствующих национальных руководств в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Естественно, все могут следить за слушаниями в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Так, из-за пандемии присутствующие в суде должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. У кого есть легкие симптомы ОРВИ или высокая температура - в здание допущены не будут. Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей СМИ.

Напомним, последнее слушание состоялось 23 марта только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы по причине пандемии.

Ранее в украинском Министерстве иностранных дел заявили, что приговоров по делу MH17 следует ждать как минимум несколько лет.

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Автор: Максим Зайченко