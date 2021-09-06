Взрыв на заводе в Киевской области: открыто дело
Фото: в Киевской области произошел взрыв на заводе (facebook.com/mvs.gov)
В поселке Гребенка (Киевская область) произошел взрыв на сахарном заводе. Правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.
Открыли уголовное производство по ч. 2, ст. 271 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении требований законодательства об охране труда.
Также стало известно о том, что произошел паровой взрыв в одном из котлов.
По состоянию на утро, 6 сентября, известно, что в результате инцидента пострадали пять человек. Троих госпитализировали в больницу, они получили ожоги нижних конечностей.
Напомним, вчера РБК-Украина писало о взрыве на заводе под Киевом.