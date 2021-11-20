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Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших возросло вдвое

Автор: Наталья Скороход

Число пострадавших в результате взрыва на военной базе "Комокс" в Канаде возросло до 22 человек. Ранее сообщалось, что травмы от взрыва получили всего десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.ca.

Среди пострадавших в результате взрыва в здании казармы, где проводился ремонт, не только военные, но и мирные жители.

"Шестнадцать военнослужащих и шесть мирных жителей получили ранения", - сообщили в Министерстве национальной обороны Канады.

инфракрасных технологий.

"Они всю ночь искали, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-нибудь", - сказал Эллиот.

подозрение на утечку природного газа, но я не следователь", - сказал Эллиот.

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КанадаВзрыв боеприпасов