Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших возросло вдвое

Среди пострадавших в результате взрыва в здании казармы, где проводился ремонт, не только военные, но и мирные жители.

"Шестнадцать военнослужащих и шесть мирных жителей получили ранения", - сообщили в Министерстве национальной обороны Канады.

инфракрасных технологий.

"Они всю ночь искали, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-нибудь", - сказал Эллиот.

подозрение на утечку природного газа, но я не следователь", - сказал Эллиот.