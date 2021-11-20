Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших возросло вдвое

Число пострадавших в результате взрыва на военной базе "Комокс" в Канаде возросло до 22 человек. Ранее сообщалось, что травмы от взрыва получили всего десять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.ca.
Среди пострадавших в результате взрыва в здании казармы, где проводился ремонт, не только военные, но и мирные жители.
"Шестнадцать военнослужащих и шесть мирных жителей получили ранения", - сообщили в Министерстве национальной обороны Канады.
инфракрасных технологий.
"Они всю ночь искали, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-нибудь", - сказал Эллиот.
подозрение на утечку природного газа, но я не следователь", - сказал Эллиот.