На военной базе в Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие
Фото: взрыв произошел на военной базе "Комокс" в Канаде (ctv.ca)
На базе "Комокс" вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) произошел взрыв. Десть человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV.
По его данным, медицинская помощь была оказана десяти пострадавшим, четверых доставили в больницу, в том числе одного - на вертолете.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение постройки.
Ранее на юге Румынии произошел взрыв на военном заводе. Четыре человека погибли и четверо получили ранения.