На военной базе в Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие

На базе "Комокс" вооруженных сил Канады на острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия) произошел взрыв. Десть человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV .

По его данным, медицинская помощь была оказана десяти пострадавшим, четверых доставили в больницу, в том числе одного - на вертолете.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение постройки.