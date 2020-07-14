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Взрыв на военном корабле США: число пострадавших приближается к 60

Автор: Андрей Козловский

Они получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard возросло до 59 человек. Из них 23 человека являются гражданскими лицами.

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Об этом сообщает прес-служба управления надводных сил Тихоокеанского флота США.

Как сообщается, гражданские лица, а также 36 моряков получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом. Также известно, что ни одному пострадавшему госпитализация не понадобилась.

В ведомстве отметили, что за два дня Федеральному пожарному управлению Сан- Диего и морякам удалось добиться значительного прогресса в ходе противопожарной операции благодаря привлечению вертолетов ВМС США.

Напомним, пожар на десантном корабле в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) произошел утром 12 июля, после чего на судне прогремел взрыв. В тот момент на судне находилось 160 человек, которые были эвакуированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что взрыв на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе произошел из-за повышения температуры в результате пожара.

По словам главы пожарной службы Сан-Диего Колина Стоуэлла, пожар на USS Bonhomme Richard может продлиться несколько дней и судно может выгореть до ватерлинии.

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