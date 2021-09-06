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Взрыв украино-американской ракеты Alpha: компания раскрыла подробности

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США , Понедельник 06 сентября 2021 14:55
Взрыв украино-американской ракеты Alpha: компания раскрыла подробности Фото: компания раскрыла подробности взрыва украино-американской ракеты Alpha (twitter.com/Firefly_Space)
Автор: Сергей Пышкин

Частное аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace, принадлежащее украинцу Максиму Полякову, раскрыло дополнительные подробности неудачного полета ракеты-носителя Alpha. Оказалось, что причиной взрыва было внеплановое выключение двигателя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Firefly Aerospace.

После успешного запуска ракеты-носителя, уже через 15 секунд у нее внепланово отключился второй двигатель. Это, со своей стороны, не помешало ей продолжать набирать высоту и сохранять контроль над собой в течение следующих 145 секунд. В конце концов, ее скорости было недостаточно для успешности операции.

"Полет ракеты был прекращен с помощью взрывной системы прекращения полета (FTS). Ракета не взрывалась сама по себе", - сообщает пресс-служба.

Компания продолжает расследовать причины внепланового отключения двигателя.

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