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Вибух україно-американської ракети Alpha: компанія розкрила подробиці

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США , Понеділок 06 вересня 2021 14:55
Вибух україно-американської ракети Alpha: компанія розкрила подробиці Фото: компанія розкрила подробиці вибуху україно-американської ракети Alpha (twitter.com/Firefly_Space)
Автор: Сергій Пишкін

Приватне аерокосмічне підприємство Firefly Aerospace, що належить українцю Максиму Полякову, розкрило додаткові подробиці невдалого польоту ракети-носія Alpha. Виявилося, що причиною вибуху було позапланове вимкнення двигуна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Firefly Aerospace.

Після успішного запуску ракети-носія, вже через 15 секунд у неї позапланово відключився другий двигун. Це, зі свого боку, не завадило їй продовжувати набирати висоту й зберігати контроль над собою протягом наступних 145 секунд. Зрештою, її швидкості було недостатньо для успішності операції.

"Політ ракети був припинений за допомогою вибухової системи припинення польоту (FTS). Ракета не вибухала сама по собі", - повідомляє пресслужба.

Компанія продовжує розслідувати причини позапланового вимкнення двигуна.

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