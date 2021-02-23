Взрыв на трубопроводе в России: введен режим чрезвычайной ситуации

В России ввели режим чрезвычайной ситуации в одном из районов из-за взрыва на трубопроводе . После взрыва транзит газа в Казахстан был прекращен.

Об этом сообщает ТАСС .

Как сообщается, пострадавших нет.

"В Илекском районе введен режим чрезвычайной ситуации - это район, где произошел взрыв на газопроводе", - сказал министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.

После взрыва был прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург-Новопсков.

"Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа", - сообщили в пресс-службе российского Минэнерго.