Вибух на трубопроводі в Росії: введено режим надзвичайної ситуації
У Росії ввели режим надзвичайної ситуації в одному з районів через вибух на трубопроводі. Після вибуху транзит газу в Казахстан був припинений.
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомляється, постраждалих немає.
"В Ілекському районі введено режим надзвичайної ситуації - це район, де стався вибух на газопроводі", - сказав міністр сільського господарства, торгівлі, харчової та переробної промисловості Сергій Баликін.
Після вибуху був припинений транзит газу через ГВС "Олексіївка" на територію Республіки Казахстан. Газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург-Новопсков.
"Причина: пошкодження газопроводу на 108-му кілометрі газопроводу "Союз" діаметром 1400 із загорянням газу", - повідомили в прес-службі російського Міненерго.
Нагадаємо, потужний вибух на газорозподільному сайті стався на околиці окупованого Луганська.
Раніше повідомлялося, що стався вибух на газопроводі в Лубнах Полтавської області.