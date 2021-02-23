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Вибух на трубопроводі в Росії: введено режим надзвичайної ситуації

Новость на русском → Оренбурзька область, Вівторок 23 лютого 2021 14:38
Вибух на трубопроводі в Росії: введено режим надзвичайної ситуації Фото: вибух на газопроводі (оrengrad ru.)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії ввели режим надзвичайної ситуації в одному з районів через вибух на трубопроводі. Після вибуху транзит газу в Казахстан був припинений.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, постраждалих немає.

"В Ілекському районі введено режим надзвичайної ситуації - це район, де стався вибух на газопроводі", - сказав міністр сільського господарства, торгівлі, харчової та переробної промисловості Сергій Баликін.

Після вибуху був припинений транзит газу через ГВС "Олексіївка" на територію Республіки Казахстан. Газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург-Новопсков.

"Причина: пошкодження газопроводу на 108-му кілометрі газопроводу "Союз" діаметром 1400 із загорянням газу", - повідомили в прес-службі російського Міненерго.

Нагадаємо, потужний вибух на газорозподільному сайті стався на околиці окупованого Луганська.

Раніше повідомлялося, що стався вибух на газопроводі в Лубнах Полтавської області.

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