Взрыв в Сумах: злоумышленнику сообщили о подозрении

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей
Мужчине, которого подозревают, что он бросил гранату в посетителей ночного клуба в Сумах, сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Сумской области в Facebook.
Действия мужчины 28 лет квалифицированы по нескольким статьям УК Украины:
"Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - отметили в ведомстве.
Напомним, в результате взрыва 10 июня в ночном клубе в Сумах пострадало 9 человек.