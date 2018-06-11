Взрыв в Сумах: злоумышленнику сообщили о подозрении

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

Мужчине, которого подозревают, что он бросил гранату в посетителей ночного клуба в Сумах, сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Сумской области в Facebook.

Действия мужчины 28 лет квалифицированы по нескольким статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 15 / пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений),

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).

ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей),

ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

"Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - отметили в ведомстве.

Напомним, в результате взрыва 10 июня в ночном клубе в Сумах пострадало 9 человек.