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Взрыв в Сумах: злоумышленнику сообщили о подозрении

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 00:08
Фото: взрыв в ночном клубе "Луна" (dancor.sumy.ua)
Фото: взрыв в ночном клубе "Луна" (dancor.sumy.ua)

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

Мужчине, которого подозревают, что он бросил гранату в посетителей ночного клуба в Сумах, сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Сумской области в Facebook.

Действия мужчины 28 лет квалифицированы по нескольким статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 15 / пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).
  • ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительных органов при исполнении им служебных обязанностей),
  •  ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

"Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - отметили в ведомстве.

Напомним, в результате взрыва 10 июня в ночном клубе в Сумах пострадало 9 человек.

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Теги публикации: пострадавшие, Сумы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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