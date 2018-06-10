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Вибух у Сумах: поліція підтвердила затримання підозрюваного

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 09:54
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)

Відомості про вибух в Сумах внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань

Поліція затримала 28-річного чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі "Луна". Про це йдеться в повідомленні поліції Сумської області.

У поліції підтвердили, що близько 06:00 надійшло повідомлення про вибух в нічному клубі "Луна".

"Невідомий підірвав, за попередніми даними, гранату на другому поверсі закладу - на майданчику перед входом, де в цей час перебували люди. Всі постраждалі доставлені в лікарню. Підозрюваного у скоєнні злочину чоловіка затримали", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інформацію про інцидент внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо вибух кваліфікували як замах на вбивство.

 

Фото: місце вибуху в Сумах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах прогримів вибух в нічному клубі "Луна", у результаті чого постраждали 7 осіб.

 

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Теги публікації: Суми, ночной клуб, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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