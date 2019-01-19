ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вибух у соборі в Сумах: поліція затримала 2 підозрюваних

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 11:15
Вибух у соборі в Сумах: поліція затримала 2 підозрюваних
Фото: Преображенський собор у Сумах (pravoslavie.sumy.ua)

В одного з підозрюваних правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб

У Сумах правоохоронці спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) встановили 2 осіб, підозрюваних у вчиненні хуліганських дій у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ МП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Сумської області.

Як наголошується, затримані - мешканці міста Суми.

"В даний час з ними проводять слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження", - повідомили в поліції.

За даними прес-служби, у одного з підозрюваних правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, який було використано в соборі по вул. Соборній.

Нагадаємо, вибух у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Московського патріархату стався вчора ввечері. У храмі під час служби було багато людей. В результаті НП ніхто не постраждав.

За словами парафіян, невідомі кинули пристрій, який вибухнув в притворі. Залишки вибухівки та наслідки пошкодження інтер'єру свідчать про силу вибуху.

Також РБК-Україна писало, що Єдина помісна Православна церква України вимагає покарати причетних до вибуху, який стався в Сумах в соборі, що знаходиться в юрисдикції Московського патріархату.

Вибух у соборі в Сумах: ПЦУ закликала покарати винних
Новини України СумиполицияУПЦ МПВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся