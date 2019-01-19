Вибух у соборі в Сумах: поліція затримала 2 підозрюваних

Фото: Преображенський собор у Сумах (pravoslavie.sumy.ua)

В одного з підозрюваних правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб

У Сумах правоохоронці спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) встановили 2 осіб, підозрюваних у вчиненні хуліганських дій у Спасо-Преображенському кафедральному соборі УПЦ МП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Сумської області.

Як наголошується, затримані - мешканці міста Суми.

"В даний час з ними проводять слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження", - повідомили в поліції.

За даними прес-служби, у одного з підозрюваних правоохоронці при особистому огляді вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, який було використано в соборі по вул. Соборній.

Нагадаємо, вибух у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Московського патріархату стався вчора ввечері. У храмі під час служби було багато людей. В результаті НП ніхто не постраждав.

За словами парафіян, невідомі кинули пристрій, який вибухнув в притворі. Залишки вибухівки та наслідки пошкодження інтер'єру свідчать про силу вибуху.

Також РБК-Україна писало, що Єдина помісна Православна церква України вимагає покарати причетних до вибуху, який стався в Сумах в соборі, що знаходиться в юрисдикції Московського патріархату.