Взрыв в Ровенской области: открыты два дела
По улице Вилы-3 в Здолбунове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Кроме того, в результате происшествия были повреждены окна, стены и двери.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Ровенской области.
В доме взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм. Погибли 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.
Известно, что оба мужчины подрабатывали временными заработками и злоупотребляли алкоголем.
По данному факту следователи отделения полиции № 6 (м Здолбунов) начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).
Досудебное расследование продолжается. Боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается.