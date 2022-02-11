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Взрыв в Ровенской области: открыты два дела

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Здолбунов, Пятница 11 февраля 2022 10:30
Взрыв в Ровенской области: открыты два дела Фото: в Ровенской области подорвались на гранате два человека (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

По улице Вилы-3 в Здолбунове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Кроме того, в результате происшествия были повреждены окна, стены и двери.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Ровенской области.

В доме взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм. Погибли 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

Известно, что оба мужчины подрабатывали временными заработками и злоупотребляли алкоголем.

По данному факту следователи отделения полиции № 6 (м Здолбунов) начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).

Досудебное расследование продолжается. Боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается.

Фото: в Ровенской области подорвались на гранате два человека (npu.gov.ua)

Напомним, взрыв газа недавно произошел в жилом доме в Черновцах.

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Взрыв Ровенская область
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