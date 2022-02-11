Вибух в Рівненській області: відкрито дві справи
По вулиці Віли-3 у Здолбунові стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, внаслідок події було пошкоджено вікна, стіни та двері.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Рівненської області.
У будинку вибухнула граната РГД-5. Із місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. Загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
Відомо, що обоє чоловіків підробляли тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем.
За цим фактом слідчі відділення поліції № 6 (м Здолбунів) розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами).
Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється.