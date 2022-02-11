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Вибух в Рівненській області: відкрито дві справи

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Здолбунов, П'ятниця 11 лютого 2022 10:30
Вибух в Рівненській області: відкрито дві справи Фото: у Рівненській області підірвались на гранаті дві людини (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

По вулиці Віли-3 у Здолбунові стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, внаслідок події було пошкоджено вікна, стіни та двері.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Рівненської області.

У будинку вибухнула граната РГД-5. Із місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. Загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

Відомо, що обоє чоловіків підробляли тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем.

За цим фактом слідчі відділення поліції № 6 (м Здолбунів) розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами).

Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється.

Фото: у Рівненській області підірвались на гранаті дві людини (npu.gov.ua)

Нагадаємо, вибух газу нещодавно стався в житловому будинку в Чернівцях.

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Вибух Рівненська область
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