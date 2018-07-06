Взрыв на Ровенском полигоне: в Закарпатской ОГА сообщили о 4 погибших военных

При этом, по данным Минобороны, в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 3 военных и 9 ранены

В результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 4 военных, еще 4 ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской облгосадминистрации.

Как сообщается, в результате взрыва на Ровенском полигоне во время учений погибли четверо бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, еще четверо ранены. Отмечается, что указанный батальон базируется в Ужгороде и входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

Отмечается, что двое военных погибли на месте происшествия, еще двое - по дороге в больницу.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль добавил, что все военные - участники боевых действий. Двое из них - жители Ужгорода, еще один из Перечина.

По распоряжению Москаля, завтра, 7 июля, на Закарпатье объявлен День траура.

Напомним, по информации Министерства обороны Украины, в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку и главе Генштаба ВСУ Виктору Муженку до конца следующей недели доложить ему о предварительных результатах расследования взрыва на Ровенском полигоне, кроме того, глава государства на время расследования запретил использовать в ходе военных учений минометы вроде того, что сегодня разорвался на полигоне.