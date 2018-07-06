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Інтерв'ю

Вибух на Рівненському полігоні: у Закарпатській ОДА повідомили про 4 загиблих військових

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 13:11
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Разом з тим, за даними Міноборони, внаслідок вибуху на Рівненському полігоні згинули 3 військових і 9 поранено

Внаслідок вибух на Рівненському полігоні загинули 4 військових, ще 4 поранені. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської облдержадміністрації.

Як повідомляється, внаслідок вибуху на Рівненському полігоні під час навчань загинули четверо бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, ще четверо поранено. Зазначається, що вказаний батальйон базується в Ужгороді і входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. 

Зазначається, що двоє військових загинули на місці події, ще двоє - по дорозі в лікарню.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль додав, що усі військові - учасники бойових дій. Двоє з них - мешканці Ужгорода, ще один з Перечина.

За розпорядженням Москаля, завтра, 7 липня, на Закарпатті оголошено День жалоби.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства оборони України, внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули 3 військових, ще 9 отримали поранення.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку та главі Генштабу ЗСУ Віктору Муженку до кінця наступного тижня доповісти йому про попередні результати розслідування вибуху на Рівненському полігоні, крім того, глава держави на час розслідування заборонив використовувати у ході військових навчань міномети на кшталт того, що сьогодні розірвався на полігоні.

Розрив міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали основну версію Вибух міномету на Рівненському полігоні: Кабмін проконтролює розслідування
Теги публікації: Закарпаття, полигон, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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