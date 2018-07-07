Взрыв на ровенском полигоне: врачи рассказали о состоянии раненых солдат

В результате взрыва миномета на ровенском полигоне трое солдат получили тяжелые ранения и готовятся к операции

Раненые солдаты, которые получили травмы в результате разрыва миномета на ровенском полигоне 6 июня, проходят лечение и реабилитацию в Львовском военном госпитале. Состояние трех пострадавших стабильно тяжелое, передает "5 канал".

По словам врачей госпиталя, планируется прооперировать бойцов, которые находятся в тяжелом состоянии.

"Они в сознании, продолжают получать интенсивное лечение. В дальнейшем ожидают на оперативное вмешательство", - сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

Отметим, раненых солдат из Ровенской области доставили вертолетом во Львов вчера, 6 июля 2018.

Напомним, в Закарпатской области суббота, 7 июля, объявлена днем траура за бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода, которые погибли 6 июля на ровенском полигоне.

Розрыв миномета на ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли четверо военных.

Президент Украины Петр Порошенко издал временный запрет на использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва.