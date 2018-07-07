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Вибух на рівненському полігоні: лікарі розповіли про стан поранених солдатів

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 16:56
Фото: Львівський військовий шпиталь (.google.com.ua)
Фото: Львівський військовий шпиталь (.google.com.ua)

Внаслідок вибуху міномета на рівненському полігоні троє солдатів отримали важкі поранення і готуються до операції

Поранені солдати, які отримали травми внаслідок розриву міномета на рівненському полігоні 6 червня, проходять лікування та реабілітацію у Львівському військовому шпиталі. Стан трьох потерпілих стабільно важкий, передає "5 канал".

За словами лікарів шпиталю, планується прооперувати бійців, котрі перебувають у важкому стані.

"Вони у свідомості, продовжують отримувати інтенсивне лікування. У подальшому очікують на оперативне втручання", - повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда.

Зазначимо, поранених солдатів із Рівненської області доправили гелікоптером до Львова вчора, 6 липня 2018.

Нагадаємо, у Закарпатській області субота, 7 липня, оголошена днем жалоби за бійцями 15 окремого гірсько-піхотного батальйону з Ужгорода,  котрі загинули 6 липня на рівненському полігоні.

Розрив міномета на рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку. У результаті вибуху загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще 9 військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули 4 військових.

Президент України Петро Порошенко видав тимчасову заборону на використання окремих мінометів на військових навчаннях на час розслідування вибуху.

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Теги публікації: минометы, Рівненська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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