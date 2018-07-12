Взрыв на Ровенском полигоне: в "Укроборонпроме" рассказали об испытаниях миномета

Миномет в ходе испытаний показал предусмотренные характеристики, связанные с надежностью и живучестью

В Государственном концерне "Укроборонпром", в состав которого входит производитель минометов М120-15 "Молот" - предприятие "Завод" Маяк", заявили, что минометы в ходе испытаний показали предусмотренные характеристики, связанные с надежностью и живучестью. Об этом говорится на сайте предприятия.

Отметим, что один из минометов "Молот" взорвался 6 июля на Ровенском полигоне, в результате происшествия погибли военнослужащие.

В "Укроборонпроме" сообщили, что на заводе внедрена система контроля качества, которая позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производства.

"На "Заводе "Маяк" обеспечен контроль всех этапов производства. Прежде всего, на заводе внедрена система контроля качества ISO 9000. Она позволяет полностью контролировать качество продукции на всех этапах производства. Кроме того, представители Минобороны дополнительно контролируют выпуск минометов и комплектующих к нему", - заявил первый заместитель Генерального директора ГК "Укроборонпром "Сергей Омельченко.

По его словам, во время испытаний "Молота", перед тем, как он еще начал поступать в войска, с одного ствола был осуществлен отстрел 5 тыс. мин.

По результатам испытаний с участием представителей Минобороны "Молот" показал предусмотренные характеристики, связанные с надежностью и живучестью, заявил Омельченко.

Сообщается, что только после испытаний, миномет М120-15 "Молот" был допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

Напомним, разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли четверо военных. Пострадавших военнослужащих в крайне тяжелом состоянии перевели в больницу Львова.