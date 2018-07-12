Вибух на Рівненському полігоні: в "Укроборонпромі" розповіли про випробування міномета

Міномет в ході випробувань показав передбачені характеристики, пов'язані з надійністю і живучістю

В Державному концерні "Укроборонпром", до складу якого входить виробник мінометів М120-15 "Молот" - підприємство "Завод" Маяк", заявили, що міномети в ході випробувань показали передбачені характеристики, пов'язані з надійністю і живучістю. Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначимо, що один з мінометів "Молот" вибухнув 6 липня на Рівненському полігоні, в результаті події загинули військовослужбовці.

В "Укроборонпромі" повідомили, що на заводі впроваджена система контролю якості, яка дозволяє контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва.

"На "Заводі "Маяк" забезпечений контроль всіх етапів виробництва. Перш за все, на заводі впроваджена система контролю якості ISO 9000. Вона дозволяє повністю контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва. Крім того, представники Міноборони додатково контролюють випуск мінометів і комплектуючих до нього", - заявив перший заступник Генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко.

За його словами, під час випробувань "Молота", перед тим, як він ще почав надходити у війська, з одного ствола був здійснений відстріл 5 тис. мін.

За результатами випробувань за участю представників Міноборони "Молот" показав передбачені характеристики, пов'язані з надійністю і живучістю, заявив Омельченко.

Повідомляється, що тільки після випробувань, міномет М120-15 "Молот" був допущений до експлуатації у Збройних силах України.

Нагадаємо, розрив міномета на Рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули четверо військових. Постраждалих військовослужбовців у вкрай важкому стані перевели в лікарню Львова.