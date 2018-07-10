Взрыв на Ровенском полигоне: трех пострадавших перевели во львовскую больницу

Военные находятся в критическом состоянии

Пострадавших в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне военнослужащих в крайне тяжелом состоянии перевели в больницу Львова. Об этом сообщили врачи Ровенского военного госпиталя, передает "Громадське".

Сообщается, что шесть из девяти пострадавших остаются в военном госпитале в Киеве, они находятся в стабильном состоянии.

"Трех других в крайне тяжелом состоянии перевели во Львов", - сообщили в госпитале.

Напомним, ранее хирурги Львовского военного госпиталя прооперировали троих солдат, получивших травмы из-за разрыва миномета.

Разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли четверо военных.