Угрозы жизни раненых военнослужащих в Ровенской области нет

Пока врачи не могут сказать, смогут ли раненые продолжить службу в ВСУ

Угрозы жизни троих раненых на полигоне в Ровенской области военнослужащих нет. Об этом сообщил главный хирург Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Богдан, передает "Радио Свобода".

По его словам, они находятся в удовлетворительном состоянии, в сознании и памяти. Угроза жизни этих военных прошла.

"Уже сегодня все трое будут переведены для продолжения лечения в отделение. Один из раненых вчера уже самостоятельно ходил, сегодня самостоятельно передвигаться еще двое. Нам удалось одному военнослужащему сохранить четыре пальца и это благодаря профессиональной медицинской помощи после ранения. На следующей неделе планируются следующие операции. Удалим огнестрельные осколки, у одного военного они в мягких тканях, у двоих - в головном мозге, и эти операции очень сложные", - сообщил хирург.

Он отметил, что пока трудно сказать, смогут ли раненые продолжить службу в ВСУ.

Напомним, разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что хирурги Львовского военного госпиталя прооперировали троих военных, которые получили ранения. Впоследствии военных в крайне тяжелом состоянии перевели в больницу Львова.